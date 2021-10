Damrak koerst af op openingsverlies na lager Wall Street

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst dinsdag af op een fors openingsverlies. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de inflatiezorgen en rentevrees weer de kop opstaken door de oplopende olieprijzen. Als de grondstofprijzen voor langere tijd hard blijven stijgen zullen de centrale banken mogelijk eerder de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Daarnaast wordt gewacht op de resultaten van de grote Amerikaanse banken, die vanaf woensdag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 1 procent lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen met verliezen openen. In Aziƫ verloren de aandelenmarkten dinsdag terrein. In Tokio staakte de Nikkei een driedaagse herstelrally en sloot 0,9 procent in de min.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande in de gaten. Het bedrijf heeft deze maand al twee betalingstermijnen voor obligaties gemist en zag maandag opnieuw een deadline voor een nieuwe rentebetaling op zijn schulden verstrijken.

Op het Damrak kwam Fastned met cijfers. De uitbater van snellaadstations zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen en verwacht dit jaar meer nieuwe laadstations te openen. Volgens topman Michiel Langezaal keert het bedrijf langzaam terug naar de situatie van voor de coronapandemie. De stijgende elektriciteitsprijzen hebben volgens het bedrijf tot nu toe niet veel impact op de marge van Fastned. Wel overweegt het bedrijf “een meer dynamische prijsstrategie” te gaan voeren.

Medisch technologiebedrijf Onward maakte de introductieprijs voor zijn beursgang in Amsterdam en Brussel bekend. Het bedrijf, met hoofdvestiging in Eindhoven, heeft een behandeling ontwikkeld voor mensen met een dwarslaesie en wil maximaal 5,9 miljoen nieuwe aandelen uitgeven voor een prijs in een range van 11,75 euro tot 13,75 euro per stuk. De beursgang zal naar verwachting rond 22 oktober plaatsvinden.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Lufthansa. De luchtvaartmaatschappij heeft 1,5 miljard euro aan coronasteun terugbetaald aan de Duitse staat. Het bedrijf haalde onlangs bijna 2,2 miljard euro op met de uitgifte van aandelen.

De euro was 1,1561 dollar waard, tegen 1,1573 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 80,83 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 83,96 dollar per vat.