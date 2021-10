Fastned verdubbelt omzet door toename elektrische auto’s

Fastned heeft zijn omzet gerelateerd aan opladen in het derde kwartaal van dit jaar praktisch verdubbeld tot 3,2 miljoen euro. De uitbater van snellaadstations profiteerde van de toename van het aantal elektrische auto’s in de landen waar het actief is. Ook voegde de onderneming nieuwe stations toe aan zijn netwerk. Volgens Fastned wordt de vraag naar opladen nog wel beïnvloed door het coronavirus. Door heel Europa werken nog steeds meer mensen thuis dan voor de coronapandemie en daardoor is het aantal reisbewegingen lager.

In het derde kwartaal opende Fastned 21 stations, waarvan veertien in Nederland. Daarmee kwam het totaal op 164 laadstations in vijf landen. Het bedrijf is begonnen met de bouw van stations in Frankrijk. Dat wordt het zesde land waar Fastned actief is. Het is de bedoeling dat er voor het eind van dit jaar negen stations zijn opgeleverd langs belangrijke Franse snelwegen.

Het opladen van elektrische auto’s wordt waarschijnlijk ook duurder nu de stroomkosten stijgen. Fastned heeft nog geen besluit genomen over een eventuele prijsstijging, maar meldde onlangs dat het “logisch is dat de stijgende stroomkosten worden doorberekend in de prijs van het laden van elektrische auto’s”. Fastned, dat ruim 65.000 klanten heeft, houdt de prijs van de elektriciteit uit de laadpalen al ruim vier jaar gelijk.