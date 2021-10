IMF-econoom verwacht begin volgend jaar lagere energieprijzen

De energieprijzen in de wereld zullen naar verwachting de komende maanden nog hoog blijven, maar gaan waarschijnlijk begin volgend jaar weer dalen. Dat heeft hoofdeconoom Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een interview met persbureau AFP.

De energieprijzen zijn zeer hard gestegen door het sterke economische herstel in de wereld van de coronacrisis. Ook spelen factoren zoals een beperkt aanbod op de olie- en gasmarkt een rol. In Europa zijn de gasprijzen naar records geklommen en zijn er zelfs zorgen over tekorten nu de winterperiode in aantocht is.

Maar volgens Gopinath zou in het eerste kwartaal van volgend jaar verlichting moeten komen en zal die dan doorzetten in het tweede kwartaal. “Zodra we de wintermaanden zijn doorgekomen, zullen we in een betere positie verkeren”, aldus de IMF-econoom.