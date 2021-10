IMF komt met nieuwe voorspellingen voor wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteert dinsdag zijn nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarbij gaat de aandacht vooral naar de mate waarin de sterk opgelopen inflatie van de laatste tijd drukt op de kracht van het herstel uit de coronacrisis.

Onlangs waarschuwde het fonds al dat de hoge inflatie een belemmering kan zijn voor het aantrekken van de groei in de wereld. Vooral armere landen en huishoudens lijden onder de steeds hogere prijzen voor voedsel en energie, werd gezegd. Toen kondigde de organisatie ook alvast aan dat de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie wat zullen worden afgezwakt. Hoe dat precies uitpakt in de cijfers, wordt nu bekend.

In juli voorzag het IMF voor dit jaar nog 6 procent mondiale groei, gevolgd door een plus van 4,9 procent in 2022. Destijds waren de vooruitzichten vooral beter geworden voor rijkere landen. Voor veel ontwikkelingslanden was het beeld juist somberder dan het eerder dit jaar nog leek. Volgens IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath weerspiegelden de bijstellingen de verschillen in vaccinatiegraad. In ontwikkelde economie├źn had een veel groter deel van de bevolking toen al alle prikken gehad, terwijl armere landen juist veel minder weerbaar leken tegen de nieuwe virusvarianten.

Deze week houden het IMF en de Wereldbank hun grote jaarvergaderingen in Washington. Vanwege de coronapandemie gaat een deel van deze topbijeenkomsten via videoverbindingen. Maar er reizen ook hoogwaardigheidsbekleders af naar de Amerikaanse hoofdstad. Namens Nederland is onder meer president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) aanwezig in Washington.