Lego richt reclame voor sets niet meer op jongens of meisjes

Speelgoedfabrikant LEGO gaat zich bij het aanprijzen van sets niet meer specifiek richten op jongens of meisjes. Het Deense bedrijf wil zo helpen rolpatronen te doorbreken. Daarmee komt een einde aan jaren van marketing van Lego die werd gebaseerd op sekse.

De bekende bouwsets zelf worden niet aangepast. Zo blijven de Lego Friends-sets hun paarse en roze verpakkingen houden. In reclames werd altijd door meisjes gespeeld met Lego Friends.

De beslissing van de speelgoedfabrikant komt na een onderzoek in opdracht van het bedrijf. Daaruit bleek volgens Lego dat de meeste kinderen denken dat speelgoed is bedoeld voor het ene of het andere geslacht. Zo vond driekwart van de jongens dat sommige soorten speelgoed alleen voor meisjes zijn en andere alleen voor jongens. Onder meisjes was dat aandeel met 62 procent een stuk lager.

Ouders bevestigen dat idee vaak. Zij moedigen hun zoons bijvoorbeeld vaker aan om met Lego te spelen dan hun dochters. Aan het onderzoek deden 7000 ouders en kinderen mee uit verschillende landen, waaronder China en de Verenigde Staten.