Nikkei staakt winstreeks door koersverliezen techbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag lager gesloten en staakte daarmee een driedaagse herstelrally. Vooral de Japanse technologiebedrijven stonden onder druk in navolging van de koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten. Beleggers vrezen dat de hogere rentes de toekomstige winsten van de snel groeiende techbedrijven zullen aantasten. Ook werd uitgekeken naar het cijferseizoen, dat deze week in de Verenigde Staten wordt afgetrapt met de resultaten van de grote Amerikaanse banken.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,9 procent in de min op 28.230,61 punten. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de index, zakte dik 2 procent. Robotfabrikant Fanuc en de maker van medische apparatuur Terumo verloren ruim 1 procent. De luchtvaartaandelen en detailhandelsbedrijven, die eerder nog profiteerden van het optimisme over de heropening van de economie, werden ook van de hand gedaan. Eneos klom meer dan 1 procent. De grootste olieraffinaderij van Japan heeft de producent van zonne- en windenergie Japan Renewable Energy overgenomen voor omgerekend zo’n 1,6 miljard euro.

In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent kwijt. Het aandeel China Evergrande New Energy Vehicle dikte 6 procent aan in Hongkong na de belofte van het bedrijf om volgend jaar te beginnen met de productie van elektrische voertuigen. Het bedrijf is een onderdeel van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande, dat maandag opnieuw een betalingstermijn voor obligaties zag verstrijken. In de afgelopen weken heeft het bedrijf daarmee al drie rentebetalingen op leningen gemist. De handel in het aandeel Evergrande ligt nog altijd stil.