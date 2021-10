Prijsvechter easyJet herstelt van crisis, boekt wel verlies

De Britse prijsvechter easyJet, een van de grootste gebruikers van luchthaven Schiphol, merkt dat het herstel uit de crisis is ingezet. De onderneming verwacht in de periode tot en met december op bijna 70 procent van de capaciteit te vliegen in vergelijking met de periode voor corona. Dit was in het afgelopen kwartaal nog 58 procent. De onderneming sloot het afgelopen boekjaar af met een fors verlies.

De vraag naar vakanties naar populaire zonbestemmingen in de winter zoals Egypte, Turkije en de Canarische eilanden toont volgens easyJet aan dat veel mensen weer zin hebben om te reizen. Ook qua zakenreizen merkt easyJet dat het aantal boekingen weer toeneemt. Om die reden schroefde het bedrijf zijn capaciteitsverwachtingen voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar op met 100.000 stoelen. Ook voor de maanden daarna rekent easyJet op verder herstel.

Die vooruitzichten voor het huidige boekjaar, waarin ook op een voorzichtige winst wordt gerekend, betekenen een ommekeer ten opzichte van afgelopen boekjaar. De onzekerheden rond het coronavirus en reisverboden zadelen easyJet naar verwachting op met een verlies van tussen de 1,135 miljard pond (1,3 miljard euro) en 1,175 miljard pond in de twaalf maanden tot oktober.

In een poging om te herstellen van de pandemie, haalde easyJet in september van 1,2 miljard pond op bij aandeelhouders. Ook maakte de prijsvechter bekend dat het een “opportunistisch” overnamebod, vermoedelijk van Wizz Air, had afgewezen.