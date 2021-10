Wankelend Evergrande mist weer rentebetalingen

China Evergrande Group heeft maandag weer rentebetalingen gemist op obligaties. Dat zeggen obligatiehouders tegen persbureaus Reuters en Bloomberg. Het zou de derde keer in drie weken zijn dat de Chinese vastgoedontwikkelaar schulden niet kan afbetalen. Het in opspraak geraakte Evergrande kampt met een enorme schuldenlast. Er wordt gevreesd voor een domino-effect van faillissementen als het bedrijf omvalt.

Maandag werd duidelijk dat Evergrande waarschuwingen om de schulden te verminderen structureel heeft genegeerd. Dat zei de voormalige hoofdeconoom van het bedrijf, Ren Zeping. Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro.

Waarschijnlijk is er een deal in de maak om kapitaal op te halen. Branchegenoot Hopson Development wil volgens eerdere berichtgeving van Chinese media voor omgerekend 4,3 miljard euro een belang van 51 procent nemen in de vastgoedtak van het bedrijf.

Vorige week werd bekend dat ook andere bedrijven in de Chinese vastgoedsector kampen met schuldenproblematiek. Vastgoedontwikkelaars Fantasia Holdings en Sinic misten deadlines voor het afbetalen van schulden. Bij Fantasia zijn twee bestuurders opgestapt. Een van hen claimt niet goed op de hoogte te zijn gehouden van bepaalde cruciale zaken binnen het bedrijf.