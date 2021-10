Arcadis maakt ontwerpen voor renovatie keukens militaire kazernes

Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat de ontwerpen maken voor de renovatie van 77 zogeheten grootkeukens van Defensie. Dat zijn de keukens in bijvoorbeeld militaire kazernes. Om ook op langere termijn te kunnen blijven voldoen aan eisen op bijvoorbeeld het de gebieden van voedselveiligheid, duurzaamheid en veiligheid vindt Defensie een grootschalige aanpak noodzakelijk.

Arcadis gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwerpen voor de 77 losse keukens. Er komt veel bij kijken omdat er ook rekening gehouden moet worden met zaken als afvoer en elektra. “We doen eigenlijk alles behalve het bouwen”, legt een woordvoerder uit. Volgens hem gaat het voor Arcadis om een grote klus, maar met de overheid is afgesproken dat er geen uitspraken worden gedaan over het geld dat ermee gemoeid is. Het is de bedoeling dat de ontwerpen eind april 2024 klaar zijn.