Bloomberg: VS doen nieuwe concessies in staalconflict met EU

De Verenigde Staten hebben nieuwe voorstellen gedaan om het handelsconflict met de Europese Unie over staal op te lossen. De Amerikanen willen de bestaande heffingen van 25 en 10 procent op staal en aluminium vervangen door invoerquota. Met het naderen van een deadline voor een akkoord doet Washington meer concessies, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De importheffingen stammen uit de tijd dat Donald Trump president van de VS was. Hij deed een beroep op wetgeving voor de nationale veiligheid om ze in te stellen op staal en aluminium uit vrijwel de hele wereld, waaronder de EU. Daarop stelde Brussel tegenheffingen in. Als er 1 december geen overeenstemming is gaan automatisch nieuwe Europese heffingen op Amerikaanse producten in.

De VS willen de invoer van Europees staal nog wel beperken. Ze stellen daarom voor invoerheffingen aan quota te koppelen. Een bepaalde hoeveelheid staal en aluminium mag tegen een gunstig tarief de grens over, maar alles daarboven krijgt te maken met hogere importkosten bij de douane. Het quotum waar gunstige tarieven voor gelden zou worden verhoogd.

Volgens bronnen van Bloomberg bestudeert de EU de plannen in de aanloop naar de ontmoeting tussen Eurocommissaris Valdis Dombrovskis en de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai volgende week. De twee spraken elkaar deze week al gedurende een bijeenkomst van de G20 over handel in het Italiaanse Sorrento.

De Europese Commissie heeft Trumps importtarieven altijd sterk veroordeeld. “Als een vertrouwde bondgenoot van de VS kan de EU niet worden gezien als bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid”, schrijft een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur. “Noch is de EU de oorzaak van het wereldwijde overaanbod van staal en aluminium.”

De EU en VS klaagden allebei geregeld over de overcapaciteit op de wereldwijde staal- en aluminiummarkt. Die zou in de hand zijn gewerkt door Chinese metaalbedrijven die met staatshulp hard konden groeien en goedkoop staal konden maken.