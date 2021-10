Chipbedrijven stuwen AEX, Just Eat Takeaway zakt na cijfers

De Amsterdamse AEX-index wist woensdag de weg omhoog te vinden, dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd daarentegen lager gezet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat hard is gegroeid sinds de uitbraak van de coronapandemie, zag de ordergroei afgelopen kwartaal flink vertragen ten opzichte van het tweede kwartaal. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent in de plus op 776,58 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1055,91 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent. Londen daalde 0,2 procent.

De kopgroep van de AEX bestond behalve uit ASMI, Besi en ASML uit fintechconcern Adyen en verlichtingsbedrijf Signify, met winsten tot 3,6 procent. Just Eat Takeaway (min 3 procent) sloot de rij. Het concern verwerkte in het derde kwartaal 266 miljoen bestellingen. Dat is 25 procent meer dan een jaar geleden, maar minder dan in het tweede kwartaal van 2021. Volgens topman Jitse Groen is de groei sterk gebleven, ondanks dat het grootste deel van de wereld terugkeert naar het leven van voor de coronapandemie. Analisten en beleggers hadden echter op meer gehoopt.

Fagron verloor 2 procent in de MidKap. De toeleverancier van apotheken en ziekenhuizen zag de kwartaalomzet stijgen en handhaafde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Wel werd de onderneming iets voorzichtiger over de winst door het trage herstel van de planbare zorg in Europa.

Envipco steeg dik 10 procent. De producent van statiegeldsystemen gaat honderden machines plaatsen bij supermarkten in de Amerikaanse staat Connecticut, waar de wetgeving voor statiegeld is aangescherpt. Investeerder HAL zakte 1 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat Coolblue zijn beursgang tot nader order heeft uitgesteld vanwege de huidige onzekerheid op de financiƫle markten. De webwinkel, waarvan HAL 49 procent bezit, wilde eigenlijk deze maand naar de beurs in Amsterdam.

SAP won 4,7 procent in Frankfurt. Het Duitse softwareconcern schroefde zijn verwachtingen opnieuw op, na een sterk derde kwartaal. In Parijs vielen de resultaten van luxegoederenconcern LVMH (plus 2 procent) in de smaak.

De euro was 1,1555 dollar waard, tegen 1,1533 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 80,26 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 82,99 dollar per vat.