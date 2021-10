Concurrentie tussen huizenzoekers volgens Funda verdubbeld

De concurrentie tussen huizenzoekers neemt steeds meer toe en is zelfs verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden, merkt huizenverkoopwebsite Funda. Per huis dat te koop staat stuurden in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld ongeveer drie mensen via het platform een berichtje naar de makelaar. Afgelopen kwartaal was dit aantal geïnteresseerden opgelopen tot meer dan zeven.

Daarbij zijn de verschillen tussen provincies groot, aldus Funda. In Noord-Holland is de concurrentie het grootst. Daar nemen voor elke woning bijna vijftien mensen contact op met de makelaar. Een jaar geleden deden nog circa zes mensen dat.

Andere provincies met veel concurrentie zijn Zuid-Holland, Groningen en Utrecht. De minste concurrentie is er volgens Funda in Overijssel en Zeeland. Funda kan wel alleen mensen zien die op een huis reageren via het eigen platform. Waarschijnlijk is de concurrentie dus nog groter, want mensen kunnen een makelaar ook opbellen of een bericht sturen via andere kanalen.

De huizenprijzen in Nederland lopen de laatste tijd in rap tempo op, terwijl het aanbod aan woningen steeds verder slinkt. Funda-topman Quintin Schevernels stelt dat de woningmarkt steeds meer op slot raakt. Uit een enquête van Funda onder ongeveer 4000 mensen komt onder meer naar voren dat steeds minder mensen het een goed moment achten om nu een huis te kopen. Het aantal concrete plannen voor het kopen van een woning is sinds het eerste kwartaal van dit jaar daarnaast met 11 procent gedaald.

De meeste ondervraagden verwachten niet dat hun vertrouwen in de woningmarkt het komende halfjaar zal verbeteren. Zij geven in het onderzoek aan rekening te houden met verder dalend aanbod, hogere rentes en minder gunstige verkoopprijzen. Veel mensen menen volgens Funda daarnaast dat de centrale overheid de regie moet nemen bij het vinden van oplossingen.

Door de situatie op de woningmarkt raakt een betaalbaar huis voor steeds meer huishoudens ook echt uit zicht, merkt vastgoedadviseur Colliers. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar kunnen volgens een nieuwe analyse van de organisatie niet genoeg financiering krijgen om een woning te kopen. Deze problematiek is al vaker door deskundigen opgemerkt. Maar zes jaar geleden kampten gezinnen in nog dertien gemeenten met dit probleem, inmiddels zijn dat er volgens Colliers 188. Ze zijn dan eigenlijk aangewezen op de vrije huursector, maar de huurprijzen daar zijn ook torenhoog.