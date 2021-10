Fed-notulen: afbouw coronasteun medio november of december

De Verenigde Staten zouden of medio november of medio december een begin kunnen maken met het afbouwen van de coronasteun, het zogeheten taperen. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

De beleidsmakers waren het er vorige maand over eens dat de steunafbouw nog dit jaar zou kunnen beginnen. Ook nadat de Delta-variant van het coronavirus het economische herstel uit de crisis vertraagde.

Volgens de deelnemers aan de vergadering was een geleidelijke tapering gepast. Voorwaarde is wel dat het economisch herstel in grote lijnen op schema blijft, aldus de notulen van de vergadering van 21-22 september die woensdag werden vrijgegeven.

Fed-bestuurders gaven vorige maand aan dat “spoedig” begonnen kon worden met de steunafbouw. Daarbij zou het omvangrijke opkoopprogramma, waarbij de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar (105 miljard euro) aan obligaties koopt om zo de economie te stimuleren, als eerste aan de beurt zijn.

Uit het verslag blijkt dat de Amerikaanse centrale bankiers worstelen met grote onzekerheid op het gebied van werkgelegenheid en prijsstijgingen. De inflatie stijgt in het snelste tempo sinds jaren en ligt ruim boven de doelstelling van de Fed van 2 procent. Sommige beleidsmakers zeggen dat de inflatiedruk langer aanhoudt door problemen in de leveringsketen en tekorten aan onderdelen en materialen.

Steeds meer Fed-bestuurders rekenen volgend jaar op minstens een renteverhoging. Eerder werd pas voor 2023 een eerste rentestap voorzien. De Fed had vorig jaar de rente juist nog fors verlaagd in de strijd tegen de economische gevolgen van de coronacrisis.