Inflatie VS loopt verder op

De inflatie in de Verenigde Staten is in september verder gestegen. Volgens de Amerikaanse overheid klommen de consumentenprijzen vorige maand met 5,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. In augustus was dit nog 5,3 procent. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

Op maandbasis stegen de prijzen met 0,4 procent. De inflatie in de grootste economie ter wereld wordt aangejaagd door een combinatie van factoren zoals duurdere brandstof, hogere levensmiddelenprijzen en toenemende kosten voor behuizing. Maar ook de toeleveringsproblemen bij bedrijven, de hoge grondstoffenprijzen en stijgende lonen zorgen voor een hogere inflatie, omdat bedrijven die extra kosten doorberekenen aan afnemers.

De Fed kan mogelijk sneller geneigd zijn de coronasteunmaatregelen voor de economie af te bouwen om zo de oplopende inflatie te beteugelen. De Amerikaanse centrale bank heeft al aangegeven dit jaar te willen beginnen met de afbouw van zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties.