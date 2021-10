Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zet groei door

Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway (JET) is in het derde kwartaal verder gegroeid. Klanten plaatsten meer bestellingen, ondanks dat de horeca in grote delen van de wereld weer open was. De groei van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl was wel minder groot dan in voorgaande kwartalen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is Just Eat Takeaway hard gegroeid. In veel landen moest de horeca vanwege het virus noodgedwongen de deuren gesloten houden, waardoor veel meer maaltijden werden besteld.

JET verwerkte in het derde kwartaal een kwart meer bestellingen voor restaurants ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “Onze groei is in het derde kwartaal van 2021 sterk gebleven, ook nu het grootste deel van de wereld terugkeert naar het leven van voor de coronapandemie”, zegt topman Jitse Groen in een toelichting op de cijferupdate.

In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal bestellingen het hardst, met meer dan 50 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. In Duitsland was sprake van een groei van 35 procent. In Nederland steeg het aantal bestellingen met 16 procent.

Wereldwijd steeg het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway met een kwart. De waarde van de orders steeg tot 6,8 miljard euro, wat neerkomt op een plus van 23 procent in vergelijking met een jaar eerder. JET heeft eerder dit jaar de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub afgerond.

De onderneming heeft geen nieuwe cijfers over de winst naar buiten gebracht.