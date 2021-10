Ondanks hoge olieprijzen zwakt OPEC marktverwachtingen af

De olieprijzen hebben deze week hun hoogste niveau in jaren bereikt, maar toch is de OPEC voorzichtiger in zijn ramingen over de vraag naar de grondstof. Het kartel van olielanden schat de totale behoefte in 2021 lager in dan eerder geraamd. Tegelijkertijd valt het aanbod van niet-leden waarschijnlijk lager uit dan aanvankelijk verwacht, schrijft de OPEC in een nieuw rapport.

De afgezwakte verwachtingen vallen op te midden van de energiecrisis die in Europa en elders speelt. Gas- en elektriciteitsprijzen zijn hard gestegen doordat de vraag naar energie wereldwijd toeneemt. Olie was sinds 2014 niet zo duur geweest als de afgelopen dagen.

Toch schroeft de OPEC de verwachtingen rond de vraag naar olie terug. Het verbond denkt dat de vraag dit jaar stijgt met gemiddeld 5,8 miljoen vaten ruwe olie (van 159 liter) per dag. In het OPEC-rapport van vorige maand repte de organisatie nog van bijna 6 miljoen extra vaten per dag. De OPEC erkende wel dat gestegen gasprijzen de vraag naar olie kunnen stuwen. Maar eerder dit jaar bleef het daadwerkelijke olieverbruik achter bij verwachtingen, wat de jaarprognoses raakt.

Grote olieproducerende landen die geen lid zijn van de OPEC leveren naar verwachting 700.000 vaten per dag, 300.000 minder dan in eerdere prognoses. Dat komt onder andere door de impact van orkaan Ida in de Verenigde Staten.

Irak, lid van de OPEC, verwacht niet dat de olieprijzen nog verder stijgen. “De markt zou nu in balans moeten zijn”, antwoordde de Iraakse olieminister Ihsan Abdul Jabbar tijdens een Russische energieconferentie op de vraag of de olieproductie omhoog moet.