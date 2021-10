Poetin: Rusland klaar om meer gas te leveren aan Europa

Rusland staat klaar om Europa zoveel aardgas te leveren als nodig is en is al bezig de leveringen te verhogen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd op een energieconferentie in Moskou. Hij gaf aan te willen praten met de Europese Unie over het stabiliseren van de gasmarkt.

Ook herhaalde Poetin dat Rusland aan al zijn contractuele verplichtingen voldoet wat betreft leveringen van gas aan Europa. Door de grote vraag en beperkt aanbod is de prijs van gas in Europa naar een recordhoogte gestegen. Poetin stelt dat het een “moeilijke situatie” is op de gasmarkt. Volgens hem is die niet in balans en onvoorspelbaar, met name in Europa. De Russische president vindt dat er afspraken gemaakt moeten worden om op de lange termijn de markt te stabiliseren.

Verder zei Poetin dat Rusland gas niet als een “wapen” gebruikt om invloed uit te oefenen in Europa. Critici betichten Moskou onder meer ervan bewust de gasleveringen aan Europa te beperken om zo snel goedkeuring te krijgen voor de ingebruikname van de nieuwe en omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 die loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland. Maar volgens Poetin zijn dit soort beweringen “nonsens”. Volgens hem leverde de voormalige Sovjet-Unie ook tijdens de Koude Oorlog gas aan Europa toen de onderlinge verhoudingen erg slecht waren.

De Russische president zei verder dat er “systeemfouten” zijn in de Europese energiemarkt, bijvoorbeeld door te afhankelijk te worden van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. De Europese energiecrisis is mede veroorzaakt door een lagere opbrengst uit energie van windmolenparken. Tegelijkertijd werden Europese investeringen in fossiele energiebronnen teruggeschroefd, waardoor er volgens Poetin nu dus tekorten zijn ontstaan.

De woordvoerder van het Kremlin zei eerder op de dag dat de gasleveringen van het Russische staatsgasconcern Gazprom aan Europa op een maximaal niveau liggen onder de huidige contracten. Als Europa meer gas wil afnemen van Gazprom moeten daarvoor nieuwe contracten worden getekend, aldus zegsman Dmitri Peskov.