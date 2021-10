Productie industrie eurozone gedaald door chiptekorten

De productie in de industrie van de eurozone is in augustus gedaald, mede vanwege de verstoringen in de Europese autosector door de wereldwijde chiptekorten. Ook de tekorten aan grondstoffen hinderen de productie. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de productie die maand met 1,6 procent in vergelijking met juli, toen nog sprake was van een toename met 1,4 procent.

De productie van kapitaalgoederen zoals vrachtauto’s en bedrijfsmachines zakte met 3,9 procent. Bij duurzame consumentengoederen, zoals personenauto’s en witgoed, daalde die met 3,4 procent. Ook bij andere industriĆ«le sectoren was krimp te zien. Alleen de energieproductie in het eurogebied nam toe.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een krimp van de productie met 1,5 procent op maandbasis. Duitsland stond bij de EU-lidstaten waar de industriƫle productie het hardst daalde (min 4,1 procent). De Duitse auto-industrie heeft veel last van de chiptekorten. Autobouwers als Volkswagen, Daimler en Audi hebben productie tijdelijk moeten onderbreken of stilleggen vanwege de tekorten.