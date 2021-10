Recordprijs steenkool China door krappe toevoer na overstromingen

In China zijn de steenkoolprijzen woensdag naar nieuwe recordhoogten gestegen, een indirect gevolg van de recente overstromingen in de provincie Shanxi. De wateroverlast heeft de productie in dit steenkoolrijke gebied nagenoeg stilgelegd, waardoor het toch al gebrekkige aanbod van de brandstof verder afneemt.

China, ’s werelds grootste kolenverbruiker, kampt met een energiecrisis die wordt veroorzaakt door tekorten en hoge prijzen op de steenkoolmarkt. De regering in Beijing heeft daarom een reeks maatregelen genomen om de steenkoolproductie te stimuleren en de vraag naar elektriciteit in industriĆ«le gebieden te beheersen. De recente regenval en overstromingen beperken het effect van deze maatregelen.