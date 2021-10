Slowaakse bankgouverneur blijft aan ondanks omkoopbeschuldiging

De president van de centrale bank van Slowakije is niet van plan op te stappen na beschuldigingen van omkoping. Peter Kazimir, die ook beleidsmaker is bij de Europese Centrale Bank (ECB), liet woensdag weten op zijn plek te blijven zitten.

“Deze beschuldiging houdt niet direct verband met de activiteiten van de Nationale Bank”, zei Kazimir. “Ik werk aan een bezwaarschrift tegen de beschuldigingen. Ik heb geen misdaad begaan en ik zal mijn plichten als gouverneur blijven vervullen.”

Volgens lokale media was Kazimir als oud-minister van Financiƫn betrokken bij omkoping van het voormalige hoofd van de Slowaakse belastingdienst. Hij werd in 2019 president van de centrale bank van het land. De Slowaak was in 2017 ook een van de vier kandidaten om Jeroen Dijsselbloem op te volgen als voorzitter van de Eurogroep. Die functie ging toen naar de Portugees Mario Centeno.

Kazimir is de tweede centralebankpresident van een euroland die wordt onderzocht voor omkoping. In 2018 werd het toenmalige hoofd van de centrale bank van Letland beschuldigd van omkoping. Hij ontkent alle aantijgingen en vecht die zaak nog aan.