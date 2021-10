Vestia schikt met Franse bank Société Générale in derivatendrama

Vestia heeft een schikking getroffen met Société Générale. De Nederlandse woningcorporatie had de Franse bank eerder aansprakelijk gesteld in het derivatenschandaal, dat Vestia miljarden euro’s kostte. Société Générale betaalt Vestia een bedrag van 22,5 miljoen euro zonder erkenning van aansprakelijkheid.

Vestia kwam in 2012 in de problemen door grote tegenvallers op derivaten. Dat zijn complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. Volgens de woningcorporatie had Société Générale een belangrijk aandeel in de affaire die Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan 2,5 miljard euro schade heeft opgeleverd.

Vestia is al langer bezig schadevergoedingen te halen bij de vermeende veroorzakers van de financiële problemen. De Londense afdeling van Citibank betaalde in maart ruim 47 miljoen euro, zonder erkenning van aansprakelijkheid. Accountantsorganisaties KPMG en Deloitte schikten voor 25 miljoen euro. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN AMRO en Deutsche Bank.

Eind vorige maand spande Vestia in Londen een rechtszaak aan tegen de Britse bank Barclays wegens het debacle met derivaten. Vestia stelt door toedoen van Barclays 279 miljoen euro schade te hebben geleden.

Vestia gaat nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten. Eerder dit jaar werd bekend dat de corporatie zal moeten opsplitsen om echt uit de financiële problemen te komen. Ook werd er van andere corporaties weer een bijdrage verlangd.