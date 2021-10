Voederbedrijven uit belangenclub na dreigement boeren

Veevoerbedrijven ForFarmers en De Heus hebben zich teruggetrokken uit de belangenclub AgriNL. Deze week ontstond er grote ophef bij boeren over een nieuw plan van AgriNL voor het leveren van een “grote bijdrage” aan het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland. Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) dreigde de ondertekenaars te komen bezoeken met tractoren als ze zich niet zouden terugtrekken.

ForFarmers en De Heus schrijven in een vergelijkbaar persbericht dat boerenbelangenbehartigers “heftig en stevig” hebben gereageerd op het actieplan. Ze willen de discussie over het toekomstperspectief voor de agrarische sector voortaan “overlaten aan de boeren en hun organisaties”.

In het plan van AgriNL staat verder dat er de komende tien jaar ruimte moet worden gecreĆ«erd voor het bouwen van 1 miljoen woningen. Die ruimte zou volgens AgriNL ontstaan omdat jaarlijks “3 procent van de agrarische bedrijven stopt vanwege het ontbreken van natuurlijke bedrijfsopvolging”. Ook zou volgens de lobbyclub 1 procent van de bedrijven “als piekbelaster” van stikstofuitstoot moeten worden uitgekocht.

Farmers Defence Force, bekend van protesten en blokkades wegens de stikstofproblematiek, kwam na de lancering van het plan van AgriNL snel met kritiek. “Het is verwonderlijk dat een club bedrijven gaat vertellen hoe de boeren moeten boeren”, zegt voorzitter Mark van den Oever van FDF in een video op YouTube. Hij gaf de “hele club” een week te tijd om “het onzalige plan” in te trekken. Van den Oever dreigde anders “flink op te komen toeren”.

Bij AgriNL zijn onder meer ook boerenorganisatie LTO Nederland en bedrijven als FrieslandCampina en Rabobank aangesloten. LTO Nederland heeft al aangegeven afstand te nemen van het actieplan, maar heeft zich niet teruggetrokken.