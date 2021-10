Wall Street overwegend hoger na Fed-notulen en inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend hoger gesloten. Beleggers verwerkten de notulen van de recentste beleidsvergadering van de Federal Reserve en nieuwe inflatiecijfers. Verder is het cijferseizoen losgebarsten met de resultaten van onder andere vermogensbeheerder BlackRock, bank JPMorgan Chase en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.

Uit de notulen van de Fed kwam naar voren dat het afbouwen van de coronasteun medio november of medio december zou kunnen beginnen. Als eerste is de opkoop van obligaties aan de beurt. Uit het verslag blijkt ook dat de Amerikaanse centrale bankiers worstelen met grote onzekerheid op het gebied van werkgelegenheid en prijsstijgingen.

De inflatie in de VS steeg in september naar 5,4 procent op jaarbasis van 5,3 procent een maand eerder. Dat komt onder meer door stijgende prijzen voor brandstof en levensmiddelen. De Fed kan mogelijk sneller geneigd zijn de coronasteunmaatregelen voor de economie af te bouwen om zo de oplopende inflatie te beteugelen. Meer beleidsmakers houden daar rekening mee.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie vlak op 34.377,81 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4363,80 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.571,64 punten.

JPMorgan, de grootste bank van de VS, sloot 2,6 procent lager. De bank boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan een jaar eerder. Er werd vooral meer geld verdiend met het adviseren bij fusies, overnames en beursgangen van bedrijven. Beleggers hadden kennelijk op meer gerekend. Later deze week komen ook nog kwartaalpublicaties van grote branchegenoten als Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs en Wells Fargo.

BlackRock eindigde met een winst van 3,8 procent. De cijfers van het bedrijf waren beter dan verwacht, geholpen door hoger dan voorziene commissie-inkomsten. Apple verloor 0,4 procent. Het techconcern zou van plan zijn de productie van de nieuwe iPhone 13 te verlagen vanwege de wereldwijde chiptekorten.

Delta Air Lines verloor 5,8 procent nadat de maatschappij voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een kwartaal had afgesloten met winst. Delta joeg beleggers schrik aan met zijn verwachtingen wat betreft de hoge brandstofprijzen waardoor mogelijk in het vierde kwartaal weer rode cijfers worden geschreven.

De euro was 1,1592 dollar waard, tegen 1,1576 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 80,57 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent tot 83,32 dollar per vat.