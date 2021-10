AEX mede dankzij winst Adyen, ASML en Besi fors in de plus

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag over een breed front gestegen en eindigde fors in de plus. Daarbij werd de AEX-index geholpen door winsten van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi en van betalingsbedrijf Adyen. De Nederlandse chipfondsen profiteerden mogelijk van een gunstige cijferupdate van het Taiwanese chipconcern TSMC.

De nettowinst van TSMC steeg in de afgelopen periode op jaarbasis met 14 procent. Eerder meldde het bedrijf al een recordomzet te hebben geboekt in het derde kwartaal dankzij de sterke wereldwijde vraag naar chips en de tekorten aan halfgeleiders.

Fintechbedrijf Adyen was met een plus van 4,4 procent de grootste winnaar van de AEX. Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi wonnen tot 3,8 procent.

Staalconcern ArcelorMittal verlaagt de productie van een aantal van zijn fabrieken in Europa. Volgens het staalconcern komen er “selectieve productiepauzes” omdat de hoogovens niet rendabel kunnen draaien vanwege de oplopende energieprijzen. De beperkingen zullen volgens het bedrijf geen “significante invloed” hebben op de productievolumes of de leveringen aan klanten. ArcelorMittal eindigde de dag met een winst van 3 procent.

De Europese gasprijs is donderdag weer gestegen tot boven de 100 euro, ondanks de toezeggingen van Rusland om zoveel gas te leveren als Europa nodig heeft om de hoge prijzen tegen te gaan. Het Russische persbureau TASS meldde dat Europese afnemers nog niet hebben gevraagd aan Moskou om de gasleveringen te verhogen.

TomTom (plus 4,2 procent) werkte een eerder fors koersverlies weg. Het bedrijf zag de omzet dalen in het derde kwartaal en leed opnieuw verlies. De navigatiespecialist blijft last houden van de chiptekorten waardoor er minder auto’s geproduceerd worden. Daardoor is er ook minder vraag naar de navigatieapparatuur van TomTom. Het bedrijf denkt nu dat de jaaromzet aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 500 miljoen tot 530 miljoen euro zal uitkomen.

De AEX eindigde 1,7 procent hoger op 790,84 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 1063,10 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.

Op de lokale markt won RoodMicrotec 7 procent. De chiptoeleverancier verhoogde zijn verwachtingen na een sterk derde kwartaal.

De euro was 1,1584 dollar waard, tegen 1,1576 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 80,81 dollar. Brentolie won 0,6 procent aan waarde tot 83,68 dollar per vat.