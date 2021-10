CarNext krijgt kort na afsplitsing van LeasePlan nieuwe eigenaar

De marktplaats voor tweedehands auto’s CarNext wordt overgenomen door zijn Britse branchegenoot Constellation Automotive Group. Daarmee heeft het van oorsprong Nederlandse platform kort na de afsplitsing van leasemaatschappij LeasePlan een nieuwe eigenaar.

CarNext werd in 2018 opgezet door LeasePlan als pan-Europees merk voor jonge gebruikte auto’s. Dat zijn doorgaans auto’s die eerder enkele jaren als leasewagen dienst hebben gedaan. In juli dit jaar werd het occasionplatform, dat in tal van landen actief is, op eigen benen gezet. CarNext kwam in handen van een investeerdersconsortium, waaronder TDR Capital. Die investeerder is ook de meerderheidsaandeelhouder van Constellation.

Met LeasePlan werd wel afgesproken dat het platform de tweedehands auto’s van de leasemaatschappij mocht blijven verkopen. Dat laatste, tezamen met de ervaringen van de Nederlanders met digitale verkoop, maakte een overname van CarNext interessant voor het al veel grotere Constellation. De langetermijnovereenkomst met LeasePlan is volgens een verklaring goed voor honderdduizenden wagens per jaar.

De deal biedt Constellation ook een schat aan data-analyses en historische Europese transactiegegevens over gebruikte auto’s. Die kunnen worden opgenomen in de eigen databank. Samen worden CarNext en Constellation naar eigen zeggen Europa’s grootste digitale marktplaats voor gebruikte auto’s. Jaarlijks verkoopt de combinatie naar verwachting straks meer dan 2,5 miljoen auto’s. Hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.