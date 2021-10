Chip- en techbedrijven helpen Japanse beurs vooruit

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een stevige winst geëindigd. Vooral de chip- en technologiebedrijven waren populair bij beleggers in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Uitlatingen van Asahi Noguchi, een bestuurder van de Bank of Japan, boden eveneens steun aan de handel. Volgens de centrale bankier moet de Japanse centrale bank het omvangrijke steunbeleid ongewijzigd laten zelfs wanneer de economie is hersteld van de coronapandemie, omdat de inflatie in Japan in tegenstelling tot andere grote economieën nog altijd laag is.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,5 procent hoger op 28.550,93 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot 5 procent. Technologieconcern en fabrikant van medische apparatuur Olympus dikte ruim 3 procent aan. Ook restaurantketens als Saizeriya en Yoshinoya Holdings deden goede zaken door de hoop op een sterke heropening van de Japanse economie. De Japanse fabrikant van medische apparaten PHC Holdings zakte 10 procent bij zijn beursdebuut in Tokio.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds een fractie hoger. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in september met 10,7 procent zijn gestegen. Dat is de sterkste stijging ooit. De Chinese producenten kampen met de sterk toegenomen prijzen voor ruwe materialen. De consumentenprijzen namen met 0,7 procent toe. Dat was iets minder sterk dan gevreesd. Een hoge inflatie beperkt de mogelijkheden van de Chinese centrale bank om het haperende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen.

In Hongkong was de beurs gesloten vanwege een feestdag. Woensdag moesten de financiële markten in Hongkong al de deuren sluiten vanwege de tyfoon Kompasu. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent. In de Australische miljoenenstad Melbourne komt volgende week een einde aan de maandenlange lockdown, omdat in deelstaat Victoria 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.