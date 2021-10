Duitse deelstaat wil gaswinning in Waddenzee verbieden

Het boren naar olie en gas in de Waddenzee bij de Duitse deelstaat Nedersaksen wordt als het aan de regionale milieuminister Olaf Lies ligt volgend jaar verboden. In januari wordt er in het parlement van de deelstaat een wet ingediend die naar verwachting in de zomer wordt aangenomen, zei Lies woensdagavond.

“Met de nieuwe wet nemen we alle twijfel weg. Een ding is voortaan duidelijk: er wordt niet meer naar gas of olie geboord in het nationale park van de Waddenzee in Nedersaksen”, aldus Lies. De minister zei ook dat olie- en gaswinning niet verenigbaar zijn met de wens naar een schone en klimaatneutrale energievoorziening.

De Waddenzee voor de Noord-Duitse kust heeft Unesco-werelderfgoedstatus.