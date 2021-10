Grote Duitse vakbond wil flinke loonsverhogingen tegen inflatie

De grote Duitse vakbond voor werknemers in de dienstensector Verdi wil dat de lonen flink worden verhoogd vanwege de sterk stijgende inflatie. Volgens Verdi-voorzitter Frank Werneke worden vooral mensen met lage en middeninkomens hard geraakt door de scherp stijgende prijzen van energie en levensmiddelen.

Verdi, dat circa 2 miljoen werknemers in bijvoorbeeld openbaar vervoer, zorg, onderwijs, postbezorging, luchtvaart en andere dienstentakken vertegenwoordigt, vindt dat er “duidelijk merkbare loonsverhogingen” moeten komen. Daarbij moeten mensen met lagere inkomens vooral profiteren, aldus de bond.

De inflatie in Duitsland steeg in september naar 4,1 procent, het hoogste niveau sinds eind 1993. Overigens kunnen hogere lonen de inflatie juist nog weer verder aanjagen omdat bedrijven die loonkosten gaan doorberekenen in de verkoopprijzen. Daarom zijn loonontwikkelingen ook van belang voor het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook in Nederland willen de vakbonden dat de lonen worden verhoogd tegen de stijgende inflatie.