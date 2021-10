Hardt Hyperloop krijgt miljoenen steun uit Brussel

Hardt Hyperloop uit Delft krijgt 15 miljoen euro van de Europese Commissie voor het realiseren van zijn plannen voor een supersnel vervoerssysteem. Volgens de onderneming is het voor het eerst dat een hyperloopbedrijf vanuit Brussel financiële steun krijgt.

Hardt werd een aantal jaar geleden opgericht door een groep studenten van de TU Delft. Die had een wedstrijd gewonnen die was georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Hyperloop kan het best worden vergeleken met buizenpost waarmee het volgens Hardt mogelijk is om snelheden van meer dan 1000 kilometer per uur te bereiken.

Eerder kreeg Hardt al steun vanuit onder meer de Nederlandse overheid en de gemeente Groningen. In die gemeente wil het bedrijf in 2023 een testcentrum openen waar de eigen technologie beter getoond kan worden. Uiteindelijk hoopt de onderneming een breed Europees hyperloopnetwerk op te zetten, waarmee zowel mensen als goederen snel en CO2-neutraal kunnen worden vervoerd.