HEMA stopt samenwerking met webwinkel Wehkamp

HEMA stopt zijn samenwerking met webwinkel Wehkamp en de Franse supermarkten Franprix en Casino-Géant. Dat betekent dat er bij die winkels straks geen HEMA-producten meer te koop zijn. De samenwerking met Jumbo Supermarkten waarbij HEMA-schappen in de filialen van Jumbo staan, gaat wel verder.

Een en ander is besloten na een strategische analyse. De winkelketen wil zich voortaan richten op zijn eigen webshop en zijn vestigingen in kernmarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Duitsland en Oostenrijk worden daarnaast aangemerkt als mogelijke groeimarkten. HEMA doet nog nader onderzoek naar de kansen daar.

Ten tijde van de vorige topman Tjeerd Jegen en toenmalig eigenaar Marcel Boekhoorn zette HEMA nog vol in op internationale expansie. Maar de eerder dit jaar aangetreden topvrouw Saskia Egas Reparaz vindt het belangrijk dat HEMA zich focust op landen waar een leidende positie in de markt van het alledaagse leven en duurzame groei mogelijk zijn.

“Door deze keuze te maken kunnen we groeikansen in de toekomst beter benutten. Dat is voor HEMA, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter”, zegt ze in een verklaring. HEMA is tegenwoordig in handen van de familie Van Eerd, tevens de familie achter Jumbo, en investeerder Parcom.

Eerder dit jaar besloot de keten al om te vertrekken uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft HEMA nog ongeveer twintig winkels in het Midden-Oosten en Mexico. Die worden gerund door lokale partijen waarmee afspraken zijn gemaakt. Die contracten zullen worden gerespecteerd en de winkels kunnen dus gewoon blijven bestaan, verklaart HEMA. In totaal telt HEMA momenteel bijna 800 winkels en 19.000 werknemers.