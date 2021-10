Koning neemt eerste bio-lng-installatie in Nederland in gebruik

Koning Willem-Alexander heeft donderdag de eerste bio-lng-installatie (vloeibaar gemaakt aardgas) in Nederland in gebruik genomen. De koning verrichtte de openingshandeling met een druk op de knop. De nieuwe installatie produceert naar verwachting zo’n 3,4 kiloton bio-lng per jaar. Dit is genoeg voor 13 miljoen kilometers met een gemiddelde vrachtwagen.

Volgens de initiatiefnemers olie- en gasconcern Shell, afvalverwerker Renewi en lng-producent Nordsol is met de opening een volgende stap gezet in het verduurzamen van het zware wegtransport. Bio-lng wordt gemaakt van organisch afval en niet van fossiele bronnen. Daarmee kan deze brandstof op korte termijn de CO2-uitstoot verminderen.

Volgens Shell is de uitstoot van stikstof en fijnstof bij bio-lng lager dan bij diesel en is de brandstof ook te gebruiken in bestaande lng-motoren. De beschikbare hoeveelheid bio-lng zal door de bouw van nieuwe installaties in de komende vier jaar minimaal vertienvoudigen, verwachten de partijen. Shell gaat de brandstof verkopen in tankstations.