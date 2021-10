Nederland met 70 bedrijven naar grootste techbeurs ter wereld

Nederland neemt zeventig bedrijven mee naar de Consumer Electronics Show (CES) die in januari in Las Vegas wordt gehouden. De CES is de grootste techbeurs ter wereld. De deelnemers kunnen zich laten zien aan tussen de 150.000 en 200.000 bezoekers. Afgelopen januari ging het fysieke evenement in Las Vegas niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. Negentig Nederlandse bedrijven konden zich toen online laten zien.

Nederland heeft op CES al jaren een vast hoekje, het Netherlands Tech Square. Dat is een van de grootste nationale paviljoenen op de show. Bij de komende editie gaan vijftig beginnende bedrijfjes (startups) mee en twintig ondernemingen die al wat ouder en groter zijn (scale-ups). De namen van de deelnemers zijn donderdag bekendgemaakt op een speciaal evenement in Amsterdam.

Onder de deelnemers zijn bijvoorbeeld Brekr uit Doetinchem, dat elektrische brommers maakt, en Hable One uit Eindhoven, dat draagbare brailletoetsenborden voor smartphones maakt voor blinden en slechtzienden. Jawsaver uit Utrecht waarschuwt mensen wanneer ze met hun tanden knarsen. RanMarine uit Rotterdam bouwt een apparaat dat als een kruimeldief afval in het water kan verzamelen en opruimen.

Een van de meereizende scale-ups is Hydraloop uit Leeuwarden. Dat heeft een apparaat gebouwd dat water zuivert wanneer het door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt, zodat het meteen weer gebruikt kan worden. Zo kunnen huishoudens water besparen. Als beginnend bedrijfje gingen de Friezen ook al een paar keer mee naar Las Vegas. Een andere grotere deelnemer is Hardt uit Delft, dat een hyperloop ontwikkelt, een vacu├╝mtrein. De Tovertafel uit Utrecht projecteert beelden op tafeloppervlakken, om mensen met dementie of een verstandelijke beperking te stimuleren.