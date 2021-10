Nederlandse topman GitLab ruim 2,6 miljard waard na beursgang

De Nederlandse topman en medeoprichter van softwarebedrijf GitLab Sytse Sijbrandij is door de beursgang van zijn bedrijf een stuk rijker geworden. Het samenwerkingsplatform voor softwareontwikkelaars steeg na zijn beursdebuut van woensdag in New York fors, waarmee het vermogen van Sijbrandij is gestegen tot 2,6 miljard dollar.

De 42-jarige Sijbrandij richtte GitLab in 2014 op met twee Oekra├»ense IT’ers, Dmitri Zaporozjets en Valeri Sizov. Die laatste twee werkten al langer aan programma’s waarmee het gemakkelijker moest worden om samen aan software te werken. Sijbrandij was onder de indruk van hun werk en besloot zich bij Zaporozjets en Sizov aan te sluiten, waarna het lukte grote bedrijven te strikken.

Uiteindelijk kozen de drie ervoor om in de regio rond San Francisco, waar veel start-ups en IT-talenten samenkomen, hun bedrijf verder uit te bouwen. Van de eerste ploeg medewerkers keerden er weer veel naar Europa, maar Sijbrandij bleef in de Verenigde Staten.

Sijbrandij heeft een belang van 18 procent in GitLab, dat op zijn eerste dag op technologiebeurs Nasdaq tientallen procenten steeg tot een marktwaarde van bijna 15 miljard dollar. Ook verkocht de Nederlander 2 miljoen aandelen bij de beursgang.

GitLab staat vooral bekend als plek waar IT’ers met verschillende taken, zoals bijvoorbeeld beveiliging en ontwikkeling, gemakkelijk samen kunnen werken. Chipbedrijf Nvidia, industrieconcern Siemens en zakenbank Goldman Sachs behoren tot de klanten. Het platform was ook bij uitstek geschikt voor de razendsnelle overstap op thuiswerken die veel bedrijven door corona noodgedwongen moesten maken. In het vorige boekjaar steeg de omzet met 87 procent tot ruim 152 miljoen dollar. Daarop leed bedrijf wel een nettoverlies van 192,2 miljoen dollar.