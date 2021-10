Resultaten Amerikaanse banken centraal op beurzen

Beleggers op de Europese aandelenbeurzen houden donderdag vooral de blik gericht op de Verenigde Staten, waar de grote Amerikaanse banken Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America en Wells Fargo later op de dag de kwartaalcijfers rapporteren. Op het Damrak gaf navigatiespecialist TomTom een kijkje in de boeken.

Daarnaast verwerken de markten nog de vergadernotulen van de Federal Reserve (Fed). Uit de aantekeningen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat de VS medio november of medio december zouden kunnen beginnen met het afbouwen van de coronasteun. Ook rekenen steeds meer Fed-bestuurders voor volgend jaar op minstens één renteverhoging. Eerder werd pas voor 2023 een eerste rentestap voorzien.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine plussen openen. In Azië gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 1,5 procent hoger onder aanvoering van de Japanse chip- en techbedrijven. De beurs in Shanghai steeg licht. De Chinese producentenprijzen lieten in september de sterkste stijging ooit zien door de hogere prijzen voor energie en grondstoffen.

TomTom zag de omzet dalen in het derde kwartaal en leed opnieuw verlies. De navigatiespecialist blijft last houden van de chiptekorten waardoor er minder auto’s geproduceerd worden. Daardoor is er ook minder vraag naar de navigatieapparatuur van TomTom. Het bedrijf scherpte zijn eerder verlaagde omzetverwachting voor het hele jaar aan. TomTom denkt nu dat de omzet eerder aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 500 miljoen tot 530 miljoen euro zal uitkomen.

NSI en RoodMicrotec kwamen ook met cijfers. Vastgoedfonds NSI zag de netto-huurinkomsten stijgen en boekte een hoger resultaat in het derde kwartaal. Ook handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor het hele jaar. Chipleverancier RoodMicrotec behaalde meer omzet in het afgelopen kwartaal en verhoogde zijn prognoses.

Het aandeel van AEX-bedrijf ArcelorMittal zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Credit Suisse schroefden hun aanbeveling voor de staalproducent op.

De euro was 1,1595 dollar waard, tegen 1,1576 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 81,07 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 83,87 dollar per vat.