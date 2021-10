Theranos-proces: winkelketens hebben apparaat nooit getest

De grote Amerikaanse winkelketens Walgreens en Safeway deden uitgebreid onderzoek toen ze in 2010 met de bloedteststart-up Theranos in zee wilden gaan. Maar ze sloegen een essentieel onderdeel over: het testen van het daadwerkelijke apparaat waarmee Theranos beloofde tweehonderd bloedtesten uit te kunnen voeren. Daarover zijn documenten gepresenteerd in de strafzaak tegen Theranos-oprichter Elizabeth Holmes, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

Safeway besteedde een jaar aan het onderzoek en had vrijwel dagelijks contact met Holmes, blijkt uit de documenten. In 2010 begon een proeftraject met Theranos en Safeway investeerde 350 miljoen dollar in het bouwen van Theranos-klinieken in Safeway-supermarkten. Maar de apparaten waarmee Theranos zei met slechts één druppel bloed tweehonderd testen uit te kunnen voeren werden nooit geleverd. In 2015 werd duidelijk dat de apparaten ook nooit goed gewerkt hebben.

Drogisterijketen Walgreens liet het tijdens het zogenoemde due diligence-proces ook na de door Theranos beloofde technologie te testen. “We namen aan dat de technologie werkte zoals ons verteld werd”, zei de voormalig financieel bestuurder van Walgreens in de rechtszaal.

In 2013 startte Walgreens een proeftraject met Theranos in de Amerikaanse staat Arizona, waarbij klanten van de drogisterijketen in de winkel bloed lieten prikken dat vervolgens in het laboratorium van Theranos in Californië werd onderzocht. Daarbij maakte Theranos niet gebruik van de eigen maar van gangbare technologie, kwam later via klokkenluiders aan het licht.

Het door schandalen geplaagde Theranos hield in 2018 op te bestaan. Het bedrijf was op het hoogtepunt 9 miljard dollar waard. Veel investeerders, waaronder Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaans onderwijsminister Betsy DeVos, raakten vele miljoenen kwijt door de affaire. Oprichter Elizabeth Holmes staat momenteel terecht voor fraude.