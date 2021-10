Verkoopprijzen Chinese industrie stijgen in recordtempo

De producentenprijzen in de Chinese industrie zijn in september in het sterkste tempo ooit gestegen door de hoge kosten voor energie en grondstoffen. Ook komen daar tekorten aan bepaalde materialen bovenop. De sterk stijgende verkoopprijzen in ’s werelds grootste exportland kunnen ook de inflatie wereldwijd nog verder aanjagen, omdat Chinese exporteurs de hogere kosten doorberekenen aan klanten.

Volgens het Chinese statistiekbureau klommen de producentenprijzen met 10,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste toename sinds het begin van de metingen in 1996. Het cijfer valt ook sterker uit dan economen hadden verwacht. In augustus klommen de producentenprijzen in China al met 9,5 procent.

Chinese fabrikanten hebben te maken met zeer sterke prijsstijgingen van steenkool en stroom en zelfs ook tekorten aan energie, waardoor productie wordt gehinderd. Daar komen nog andere toeleveringsproblemen bij, waaronder schaarste aan bepaalde grondstoffen, wat de prijzen de hoogte injaagt. Daardoor komen de winsten van Chinese bedrijven onder druk te staan, waardoor zij hun verkoopprijzen nog verder moeten gaan verhogen om rendabel te blijven. Wereldwijd loopt de inflatie al sterk op door de hoge kosten voor energie en grondstoffen.