Werkgevers en vakbonden spreken sterkere loonsverhogingen af

Werkgevers en vakbonden hebben vorige maand relatief sterke loonsverhogingen afgesproken. Tegelijk met het herstel uit de coronacrisis loopt namelijk de inflatie flink op. Ook is sprake van toenemende krapte op delen van de arbeidsmarkt. Dat zorgt voor “opwaartse druk op de loonafspraken”, constateert AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland.

De in september gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde van 2,4 procent de hoogste sinds de coronapandemie en -maatregelen een rol spelen in het overleg over arbeidsvoorwaarden. Het aantal nieuw afgesproken cao’s was in september zeventien, wat volgens AVWN een normaal aantal is. In heel dit jaar zijn er tot nu toe 232 cao’s afgesloten. De gemiddelde loonsverhoging staat dit jaar vooralsnog op 1,9 procent.

AWVN erkent dat er achter het jaargemiddelde een grote variatie aan loonafspraken schuilgaat. De meest gemaakte loonstijging dit jaar bedraagt 2 procent. Die komt 34 keer voor. Er werd daarnaast 28 keer een loonsverhoging van 2,5 procent overeengekomen, maar er waren ook 28 cao’s waar waar vanwege de crisis een nullijn is afgesproken.