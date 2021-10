Woningbouwers: verkoop nieuwbouw stijgt, maar niet snel genoeg

De verkoop van nieuwbouwwoningen is flink opgelopen, maar blijft nog altijd ver achter bij de behoefte. Dat concluderen ontwikkelaars en bouwondernemers verenigd in WoningbouwersNL. Bovendien is er volgens de vereniging een mismatch tussen wat er gebouwd wordt en wat er nodig is om de markt vlot te trekken.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar steeg de woningverkoop van nieuwbouw met 27.591 naar het hoogste niveau in vijftien jaar. Op jaarbasis gaat het om een plus van 12 procent. Maar ondanks de stijging is het flinke huizentekort in Nederland nog allerminst opgelost. Het feit dat er vooral nieuwe appartementen werden verkocht, noemt WoningbouwersNL daarbij een probleem.

De organisatie legt uit dat het gemiddeld bijna tweehonderd dagen duurt om een appartement boven de 426.000 euro te verkopen terwijl een eengezinswoning in dezelfde prijscategorie binnen 75 dagen is verkocht. “Saillant detail is dat er vijfhonderd eengezinswoningen minder verkocht zijn dan vorig jaar terwijl de vraag naar dat woningtype juist flink is toegenomen”, aldus de ontwikkelaars en bouwondernemers.

De mismatch komt volgens de woningbouwers vooral door het overheidsbeleid om binnenstedelijk te blijven bouwen, waarbij met name vermogende starters zijn geholpen. Ondertussen nemen de wachtlijsten in de breedte “beschamende proporties” aan.

Verder stipt WoningbouwersNL ook het probleem van grote regionale verschillen aan. In de regio’s Utrecht en Drenthe was zelfs sprake van een verkoopmin. In provincies met op het oog genoeg ruimte als Overijssel en Flevoland werd of evenveel of miniem meer verkocht. Volgens de woningbouwers is er een andere visie op de ruimteverdeling in Nederland nodig. “Anders blijven we in een permanente crisis verkeren.”