Aantal stekkerauto’s in Nederland neemt snel toe

De elektrische auto wordt in Nederland steeds populairder. In 2020 nam het aantal stekkerauto’s met 38 procent toe tot een totaal van 273.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder stekkerauto’s vallen voertuigen die helemaal elektrisch zijn en geen emissie veroorzaken en de plug-in hybrides, auto’s die ook nog een brandstofmotor hebben.

Door de coronacrisis daalde de verkoop van nieuwe auto’s vorig jaar, maar stekkerauto’s onttrokken zich aan die malaise. Dealers verkochten in 2020 bijna 90.000 nieuwe elektrische auto’s en hybrides, 32 procent meer dan in het voorgaande jaar. Bijna een kwart van alle nieuw geregistreerde auto’s was daarmee een stekkerauto.

Volgens het CBS schaften ook steeds meer particulieren een elektrische auto aan. Begin 2020 was van alle stekkerauto’s nog maar 27 procent in het bezit van een particulier, maar dat liep in één jaar tijd op tot 36 procent. Nog altijd zijn de meeste auto’s met elektrisch aangedreven motor in zakelijk bezit, bijvoorbeeld van leasemaatschappijen.

Ondanks de toegenomen populariteit van elektrische auto’s en hybrides bestaat het Nederlandse wagenpark voor het overgrote deel uit auto’s die op fossiele brandstof rijden. Stekkerauto’s waren begin dit jaar goed voor slechts 3,1 procent van alle personenauto’s. Mogelijk zorgt Europese regelgeving voor een snelle omslag. De Europese Commissie wil dat autofabrikanten vanaf 2035 alleen nog volledig elektrische modellen afleveren.