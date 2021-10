ABN AMRO: digitale munten kunnen voor meer welvaart zorgen

ABN AMRO denkt dat digitale munten kunnen leiden tot een groter welvaartsniveau. Volgens de bank kunnen cryptomunten met name in ontwikkelingslanden zorgen voor een verbetering van de productiviteit en hogere economische groei omdat de financiële industrie efficiënter wordt.

De bank wijst erop dat veel centrale banken de mogelijkheid onderzoeken van een eigen digitale munt, oftewel ‘central bank digital currency’ (CBDC). Een andere nieuwe vorm van digitaal geld zijn stablecoins, crypto’s die gekoppeld zijn aan een vaste wisselkoers. Wanneer gereguleerde stablecoins of CBDC’s eenmaal een betrouwbaar betaalsysteem weten te vormen, kunnen ze gebruikers toegang bieden tot bankdiensten en -producten, aldus de bank.

ABN AMRO zegt dat de blockchain-technologie waarop digitale munten draaien kan leiden tot meer economische waarde omdat informatieverstrekking efficiënter verloopt. Bepaalde diensten van intermediairs zijn niet meer nodig. Ook kunnen door die technologie grondstoffen, consumentengoederen, financiële instrumenten of juridische zaken in kleinere delen worden opgesplitst. Hierdoor wordt het volgens de bank makkelijker om financiering op te halen of erin te handelen.