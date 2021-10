Steenkoolprijzen in China stijgen naar recordhoogte

De prijzen van steenkool zijn in China naar recordhoogte gestegen. De energiecrisis in het land is verergerd door het koude weer in een groot deel van China. Dat noopt elektriciteitscentrales om hun kolenvoorraden aan te vullen.

De vraag naar elektriciteit om huizen en kantoren te verwarmen zal deze week naar verwachting sterk toenemen als koude winden vanuit het noorden van China overwaaien. In sommige regio’s kan de temperatuur de komende twee tot drie dagen met maar liefst 16 graden dalen.

Tekorten aan steenkool, hoge brandstofprijzen en de grote vraag vanuit de industrie die weer is opgeleefd uit de crisis hebben geleid tot wijdverspreide stroomtekorten in de op een na grootste economie ter wereld. In minstens zeventien van de dertig regio’s in China is sinds september al aan rantsoenering gedaan, waardoor sommige fabrieken hun productie tijdelijk hebben moeten stopzetten.

Voor een ton kolen moest op de termijnmarkt vrijdag 1669 yuan, omgerekend 223 euro, worden betaald. Dat is de hoogste prijs ooit. Dit jaar zijn de prijzen op de termijnmarkt met 200 procent gestegen.

Beijing heeft een reeks maatregelen genomen om de prijsstijgingen van steenkool binnen de perken te houden. Zo heeft de regering de binnenlandse steenkoolproductie verhoogd en de stroomtoevoer beperkt naar energievretende industrie├źn en andere fabrieken tijdens perioden van een piek in de vraag. Beijing heeft ook herhaaldelijk gezegd dat de energievoorziening voor deze winter veiliggesteld is.