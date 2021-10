Sunweb en TUI bieden vakanties aan naar ‘oranje’ gebied

Reisorganisatie Sunweb gaat weer reizen aanbieden naar de Rode Zee in Egypte en TUI organiseert vanaf zaterdag vakanties naar de Kaapverdische Eilanden. Hoewel voor die regio’s nog altijd een ‘oranje’ reisadvies geldt, waarbij het advies luidt alleen daarheen te reizen indien dat strikt noodzakelijk is, vinden beide reisorganisaties het verantwoord om weer reizen naar deze landen aan te bieden.

Sunweb ziet een groeiende vraag van klanten. Onderzoek naar de lokale situatie leert ook dat vakanties weer veilig kunnen worden uitgevoerd, aldus de reisorganisatie. Ook TUI zegt dat ze zelf onderzoek doen naar ‘oranje’ landen. Ze kijken of het veilig is wat betreft besmettingen en vaccinatiegraad, en of het comfortabel genoeg is met mogelijke inreisvoorwaarden en avondklok.

Bij TUI komen er vanaf 1 november nieuwe bestemmingen bij, waaronder de Malediven, Mauritius, Dubai en Marokko. Sunweb biedt met ingang van 1 november weer vakanties aan naar de Rode Zee. Volgens topman Mattijs ten Brink worden steeds meer maatregelen versoepeld, maar gaat het niet snel genoeg. “Daarom nemen we nu zelf het initiatief”, zegt hij in een verklaring. Eerder meldde Sunweb al reizen naar oranje gebieden binnen de EU aan te bieden.

Volgens Sunweb is het hotelpersoneel in Egypte allemaal gevaccineerd. Verder is het aantal coronabesmettingen in de regio lager dan in Nederland. Klanten die al een vakantie naar de Rode Zee hebben geboekt en dat nog niet zien zitten, krijgen de optie hun vakantie kosteloos om te boeken.

Reisbrancheorganisatie ANVR zei eerder al dat reisorganisaties weer kunnen beginnen met het uitvoeren van verre reizen naar ‘oranje bestemmingen’ buiten Europa, ondanks het nog altijd geldende negatieve reisadvies van de overheid voor dit soort trips. Veilig reizen kan volgens de ANVR ook doordat bijna 80 procent van de Nederlandse 18-plussers volledig is gevaccineerd.

Vanaf 22 september is bovendien de quarantaineplicht vervallen voor gevaccineerde reizigers die terugkeren uit landen waar een zeer hoog risico geldt om besmet te raken met het coronavirus. Corendon biedt al langer weer reizen aan naar niet-EU-land Turkije. Daarvoor geldt ook een oranje reisadvies.

Bij TUI zijn de aankomende herfstvakantie meer vakanties geboekt dan in 2019, vóór de coronacrisis. “Het lijkt alsof mensen een ‘inhaalzonvakantie’ hebben geboekt”, zegt de woordvoerder. “Veel gezinnen konden in de meivakantie niet naar een zonnig oord, in de zomervakantie was er te veel twijfel en nu kan het eindelijk.”