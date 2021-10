Unilever en AkzoNobel scoren hoog op klimaatranglijst

Unilever en AkzoNobel behoren volgens de Britse denktank InfluenceMap tot een internationale voorhoede die zich duidelijk uitspreekt voor ambitieus klimaatbeleid en daar ook naar handelt. Het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern en de Nederlandse verffabrikant behoren volgens de onderzoekers tot een select gezelschap dat leiderschap toont. In totaal staan vijftien grote bedrijven op de zogenoemde A-List van de non-profitorganisatie.

De lijst wordt gedomineerd door Europese bedrijven. Meerdere daarvan zijn actief op het gebied van duurzame energie. Bijvoorbeeld de Deense windmolenbouwer Ørsted en het Spaanse energiebedrijf Iberdrola. Unilever-concurrent Nestlé, meubelmaker IKEA en kledingbedrijf H&M doen het ook goed. Op de lijst staan ook drie Amerikaanse bedrijven: elektrische autobouwer Tesla en de energiebedrijven Edison International en PG&E. Bedrijven uit landen als Japan, Canada en Australië zijn afwezig op de lijst.

De opstellers zien in veel landen nog “een gebrek aan bindend progressief klimaatbeleid”. Een groot deel van het wereldwijde bedrijfsleven “lijkt onverschillig of is actief tegen verregaande klimaatactie”, stelt InfluenceMap.

Volgens de makers van de lijst hebben de bedrijven die erop staan wel “consequent en actief klimaatbeleid gesteund dat in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs”, dat wereldleiders in 2015 sloten. In het akkoord staat het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal 2 graden ten opzichte van de pre-industriële tijd. Of dat gaat lukken is ongewis; volgens het panel van klimaatwetenschappers IPCC kan de grens van 1,5 graad al ergens in de komende twee decennia zijn bereikt.

De temperatuur op aarde is al met 1,1 graden gestegen. Alleen een snelle en grootschalige vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan de klimaatdoelen binnen bereik houden, waarschuwde het IPCC in augustus.