Wall Street hoger na cijfers winkelverkopen VS en Goldman Sachs

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend, na de stevige plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de kwartaalcijfers van zakenbank Goldman Sachs en de Amerikaanse winkelverkopen. Verder was commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic een opvallende daler na het nieuws dat een geplande testvlucht wordt uitgesteld en dat pas in het vierde kwartaal van 2022 commerciële ruimtereizen worden aangeboden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 0,7 procent op 35.143 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4458 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent op 14.860 punten.

Goldman Sachs ging bijna 2 procent vooruit. De bank zag de winst in het afgelopen kwartaal scherp stijgen, vooral dankzij hogere inkomsten uit het adviseren bij fusies en overnames en beursgangen. Eerder deze week kwamen ook al branchegenoten als JPMorgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley met sterke cijfers naar buiten.

De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn in september met 0,7 procent gestegen. Economen hadden juist op een daling gerekend. De consumentenbestedingen vormen het grootste deel van de Amerikaanse economie. Kort na opening worden ook gegevens over het consumentenvertrouwen gemeld.

Virgin Galactic, het bedrijf van miljardair Richard Branson, kelderde 14 procent. Virgin Galactic trekt acht tot tien maanden uit voor het “opknappen en verbeteren” van de ruimtevaartuigen. Een duidelijke reden voor de vertraging werd niet gegeven, al wijst het bedrijf erop dat er na een eerdere testvlucht geconcludeerd werd dat “verdere inspectie” van de vloot vereist is.

Farmaceut Moderna kreeg er bijna 1 procent bij. Geneesmiddelenautoriteit FDA heeft aangeraden mensen van 65 jaar en ouder en mensen met verhoogd risico een boosterprik te geven met het coronavaccin van Moderna.

Bedrijven die actief zijn digitale munten zaten in de lift nu de bitcoin weer bijna 60.000 dollar waard is. Coinbase Global, MicroStrategy, Riot Blockchain en Marathon Digital lieten plussen tot meer dan 7 procent optekenen.

Aluminiumproducent Alcoa maakte kwartaalcijfers bekend die beter waren dan verwacht en werd beloond met een plus van bijna 12 procent.

Ook de oliebedrijven hadden de wind mee dankzij de verder stijgende olieprijzen. Zo wonnen ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips tot een kleine 2 procent. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean werden tot zo’n 4 procent hoger gezet.