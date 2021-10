Koreaanse centrale bank: geen crisis door Evergrande

De problemen van de geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande zullen waarschijnlijk niet leiden tot een financiële crisis, zegt de Zuid-Koreaanse centrale bank. Volgens de bank komt dat doordat lokale banken weinig risico zullen lopen en omdat Chinese toezichthouders de markt controleren.

Evergrande is de op een na grootste projectontwikkelaar van China. Daarom wordt op de financiële markten gevreesd voor een mogelijk domino-effect als het bedrijf zou omvallen. Daarbij is de vergelijking met het Amerikaanse Lehman Brothers vaak gemaakt. Het einde van die zakenbank betekende het begin van de economische en financiële crisis, ruim tien jaar geleden. Evergrande heeft een schuld van omgerekend 260 miljard euro en meerdere deadlines gemist voor het betalen van schulden.

De Chinese overheid kan Evergrande te hulp schieten als dat nodig is en hulp bieden bij het laten doorgaan van bouwprojecten, aldus de Bank of Korea in een weekrapport. China profiteert daarnaast van het herstel van de wereldeconomie die door de coronacrisis geraakt is. Het land kan een mogelijke schok van een crisis compenseren, aldus de bank.

De problemen die door Evergrande zijn ontstaan kunnen de groei van de Chinese economie vertragen, maar die impact zal beperkt zijn, verwacht de Zuid-Koreaanse centrale bank. De Chinese centrale bank zei eerder al dat de problemen bij Evergrande beheersbaar zijn en dat de problemen op zichzelf staan. De bank wees daarbij onder meer op de vastgoedprijzen die stabiel zijn gebleven.