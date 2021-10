Albert Heijn wil vrijwel al zijn rundvlees inkopen in Nederland

Albert Heijn wil vrijwel zijn gehele rundvleesassortiment gaan inkopen in Nederland. Dat doet de supermarktketen door afspraken te maken met Nederlandse zuivelboeren. De koeien van honderden boeren waarvan al melk afgenomen wordt, worden dan ook voor rundvlees gebruikt.

Nu komt het rundvlees dat in de schappen ligt nog uit zowel Nederland als uit andere Europese landen en uit Zuid-Amerika. Hoeveel rundvlees precies al van Nederlandse bodem komt, kan Albert Heijn niet aangeven, want dat aandeel kan sterk variĆ«ren en is nu vaak afhankelijk van de marktomstandigheden. Straks wil het concern dat zo’n 90 procent van het aanbod aan AH-rundvleesproducten uit Nederland komt.

In juli vorig jaar maakte Albert Heijn al bekend de koeien die melk geven ook voor vlees te gaan gebruiken, zodra ze geen melk meer geven. Het rundvlees van deze koeien wordt al in zo’n 150 winkels verkocht. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid. In 2022 moet het vlees van deze koeien in alle winkels liggen. Bepaalde soorten luxe rundvlees blijft Albert Heijn in andere landen inkopen. De Excellent-vleesproducten blijven bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika komen.

Albert Heijn geeft aan dat de stap helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ook merkt de super dat er meer behoefte is aan producten van eigen bodem. Alle zuivel, kaas en eieren komen ook al uit Nederland zelf. Over de eventuele gevolgen van de keuze voor de prijzen in de winkel, doet het bedrijf geen uitspraken.