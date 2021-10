Apple komt met nieuwe oortjes, computers en goedkopere muziek

Technologieconcern Apple heeft een nieuwe versie van zijn draadloze koptelefoon AirPods geïntroduceerd. De nieuwste versie van de witte oordopjes werd tijdens een online evenement aangekondigd. Daar stelde Apple ook nieuwe laptops met eigen chips voor en kwam het met een goedkoper abonnement op streamingdienst Apple Music.

De AirPods moeten een beter geluid geven. Ze hebben een nieuw ontwerp en beter speakers. Bovendien zijn de oordopjes zweet- en waterdicht en kunnen ze volgens Apple langer muziek afspelen voordat de batterij leeg is. Verder voorzag Apple zijn slimme speaker HomePod Mini van drie nieuwe kleuren. Naast wit en zwart zijn de luidsprekers nu ook in geel, oranje en blauw verkrijgbaar.

Nadat Apple eerder al de goedkopere laptops van eigen chips voorzag, waren nu ook de duurdere modellen van de MacBook Pro aan de beurt. Die topmodellen worden voorzien van twee nieuwe chips, die zware bewerkingen zoals het ontwikkelen van software of bewerken van foto’s of video’s makkelijker moeten maken. De nieuwe chips worden geplaatst in laptops die in de maten 14 inch en 16 inch verschijnen. Die krijgen ook betere schermen dan hun voorgangers. Apple heeft die schermen zo groot gemaakt dat er geen rand overbleef waar een camera voor zaken als videovergaderen, dus daar krijgen de schermen net als de iPhones een uitstulping voor.

Apple kwam ook met een goedkoper abonnement op zijn muziekstreamingdienst Apple Music, dat alleen via digitale assistent Siri te bedienen is. Daar vraagt Apple in de VS ongeveer 5 dollar voor, de helft van het normale abonnement. Het nieuwe abonnement is voorlopig nog niet in Nederland beschikbaar.