Apple stijgt op Wall Street na introductie nieuwe laptops

Het aandeel van techconcern Apple steeg maandag op Wall Street na de presentatie van professionele laptops met eigen chips. Daarmee verkoopt het bedrijf nu geen laptops meer met processoren die door chipbedrijf Intel zijn gemaakt. Apple kwam onder meer ook met een nieuwe versie van zijn draadloze oordopjes AirPods en een goedkoper abonnement op zijn muziekstreamingdienst Apple Music.

Apple werd 1,2 procent meer waard, Intel eindigde vrijwel vlak. Verder kauwden beleggers nog na op de tegenvallende groeicijfers uit China en verwerkten ze gegevens over de industriƫle productie in de Verenigde Staten. Die ging in september onverwachts onderuit, onder meer door autofabrieken die stillagen vanwege chiptekorten en minder oliewinning en raffinage door orkaan Ida.

De grote graadmeters sloten wisselend. De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 0,1 procent op 35.258,61 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4486,46 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,8 procent vooruit. Die beursgraadmeter bereikte een stand van 15.021,81 punten.

Behalve Apple deden ook andere grote technologieconcerns als Facebook, Amazon, Google-moeder Alphabet en Microsoft het goed. Die wonnen tot 3,3 procent.

Ook Disney (min 3 procent) kon op belangstelling rekenen. Het entertainmentconcern schoof de releasedatum van enkele Marvel-films over onder meer Thor en Black Panther enkele maanden naar achteren. Een nieuwe Indiana Jones-film verschijnt nu in de zomer van 2023 in plaats van komende zomer. Ook was er een adviesverlaging door Barclays voor het bedrijf achter Mickey Mouse.

Videostreamingdienst Netflix, een concurrent van Disney+, steeg 1,5 procent in aanloop naar een kwartaalupdate later deze week. Ook Tesla opent deze week de boeken. De maker van elektrische auto’s Tesla ging 3,2 procent omhoog.

De euro was 1,1610 dollar waard, tegen 1,1606 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 82,34 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 84,16 dollar per vat.