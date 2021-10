Blik bij Philips op impact terugroepactie slaapapneu-apparaten

Bij de cijferupdate van zorgtechnologieconcern Philips later op de maandag zal de aandacht onder meer uitgaan naar de kwestie rond de slaapapneu-apparaten, waarin schuim zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Daarnaast is het de vraag of en hoe Philips in staat is om problemen in de toeleveringsketen aan te kunnen.

Philips is in de Verenigde Staten al begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Philips zette in het tweede kwartaal al 250 miljoen euro opzij voor de kwestie. Volgens kenners is het nog te vroeg om iets over de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek te horen. Een eventuele rechtszaak kan voor Philips ook in de kosten lopen.

Verder is Philips er tot nu toe in geslaagd genoeg onderdelen op voorraad te hebben voor zijn apparaten, ondanks wereldwijde tekorten. Philips profiteert in eerste instantie van zijn schaalgrootte. Ook krijgen zorgbedrijven vaak voorrang bij de levering van componenten.

Volgens een raming onder analisten zal Philips het kwartaal hebben afgesloten met een omzet van bijna 4,2 miljard euro. De winst zal naar verwachting 236 miljoen euro bedragen.