China zou mediabedrijven toegang willen geven tot elkaars content

De Chinese overheid overweegt Chinese mediabedrijven te dwingen toegang te geven tot elkaars content. Ook zouden ze links naar elkaars rivaliserende diensten moeten toestaan, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Zo zou Tencents app WeChat miljoenen openbare artikelen inzichtelijk moeten maken op zoekmachine Baidu. Daarnaast zouden de Chinese autoriteiten overwegen om de korte video’s op Douyin van ByteDance te laten opduiken in zoekmachines. Douyin is een Chinese app die vergelijkbaar is met TikTok. Het zou een ongekende maatregel zijn als WeChat en Douyin gedwongen worden hun inhoud te laten weergeven in zoekmachines. Daardoor zouden advertentie-inkomsten naar Baidu kunnen stromen.

De maatregel kan de barrières tussen de grote Chinese technologiebedrijven wegnemen. Het is onderdeel van een campagne van de Chinese overheid om hun macht te beperken. Een ander belangrijk doel van Beijing is om illegale activiteiten op het internet terug te dringen.